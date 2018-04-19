Liseli golfçüler, ustalarla buluşuyor

BEDEN Eğitimi Öğretmeni Şenay Yerlikaya ve Okul Müdürü Selman Küçük’ün öncülüğünde KAL GOLF CUP etkinliğine katılan öğrenciler, yarın saat 12:30’da Texas Scramble formatında başlayacak turnuvada 2 öğrenci ve 2 usta golfçüden oluşan 13 takım halinde yarışacak. Öğrenciler etkinlikte, şampiyona sahası deneyiminin yanı sıra, iş dünyasının çeşitli sektörlerinden seçilen usta golfçüler ile hayat ve iş tecrübeleri konusunda da fikir alışverişi yapacak. Türkiye Golf Federasyonu, Klassis, Kemer ve Istanbul Golf Kulüpleri tarafından desteklenen organizasyonda öğrencilerle gelen veliler ve öğretmenler için de golfü tanıtıcı yarışmalar düzenlenecek. Şenlik havasındaki organizasyon, saat 17.30'da ödül töreniyle bitecek.
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