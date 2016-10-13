Limon üreticisi umutlu

MERSİN Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin Erdemli İlçesi'nde hasadı yapılan narenciye bahçelerini gezerek incelemelerde bulundu. Üreticilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Şahin, "Türkiye'nin narenciye deposu olarak kabul edilen Erdemli'de limon hasadına devam ediliyor. Rusya'nın turunçgiller üzerinde kotayı kaldırmasının ardından üreticinin umutları arttı" dedi.

RUSYA ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'inin Mersin'den karşılandığını ifade eden Şahin, "Türkiye'de üretilen limonun yüzde 50'si ihracata gidiyor. Bunda en büyük pay sahibi ise Rusya pazarıdır. Limon üreticileri için Rusya pazarı çok önemli. Rusya'ya ihracat açıldığı zaman limon fiyatları da artacaktır. Şu anda dalında 1.20 TL'den satılan limonların fiyatları yakın zamanda daha da artacaktır. İnşallah Rusya ile ilişkiler eskisi gibi normale döner ve üreticiler de daha mutlu olur" diye konuştu.

FİYAT FARKINA DUR DENMELİ

Limon üreticisinin bin bir zahmetle ürün yetiştirerek hasat yaptığını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Üretici, limonu dalında 1-1.20 TL'den tüccara satarken, bu fiyat büyük illerde marketlerde kilosu 7 TL'ye kadar çıkıyor. Hem üretici memnun değil, hem de tüketici memnun değil. Aradaki fiyat farkı çok fazla. İnşallah yetkililer bu fiyat farkının kapanmasına bir çare bulur."





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