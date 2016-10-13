Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Limon üreticisi umutlu

Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli İlçesi'nde limon hasadı yapılırken Rusya'nın ambargoyu kaldırması üreticileri mutlu etti

Limon üreticisi umutlu

Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli İlçesi'nde limon hasadı yapılırken Rusya'nın ambargoyu kaldırması üreticileri mutlu etti

13 Ekim 2016 Perşembe 15:06
Limon üreticisi umutlu
banner404
MERSİN Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin Erdemli İlçesi'nde hasadı yapılan narenciye bahçelerini gezerek incelemelerde bulundu. Üreticilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Şahin, "Türkiye'nin narenciye deposu olarak kabul edilen Erdemli'de limon hasadına devam ediliyor. Rusya'nın turunçgiller üzerinde kotayı kaldırmasının ardından üreticinin umutları arttı" dedi.
RUSYA ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'inin Mersin'den karşılandığını ifade eden Şahin, "Türkiye'de üretilen limonun yüzde 50'si ihracata gidiyor. Bunda en büyük pay sahibi ise Rusya pazarıdır. Limon üreticileri için Rusya pazarı çok önemli. Rusya'ya ihracat açıldığı zaman limon fiyatları da artacaktır. Şu anda dalında 1.20 TL'den satılan limonların fiyatları yakın zamanda daha da artacaktır. İnşallah Rusya ile ilişkiler eskisi gibi normale döner ve üreticiler de daha mutlu olur" diye konuştu.
FİYAT FARKINA DUR DENMELİ
Limon üreticisinin bin bir zahmetle ürün yetiştirerek hasat yaptığını kaydeden Şahin, şunları söyledi:
"Üretici, limonu dalında 1-1.20 TL'den tüccara satarken, bu fiyat büyük illerde marketlerde kilosu 7 TL'ye kadar çıkıyor. Hem üretici memnun değil, hem de tüketici memnun değil. Aradaki fiyat farkı çok fazla. İnşallah yetkililer bu fiyat farkının kapanmasına bir çare bulur."

 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Limon üreticisi UmutluTürkiyeLimonMersinErdemli IlçesiRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim