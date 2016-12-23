‘Lazım olur’ diye bırakılan boş valiz korkuttu

EDİNİLEN bilgiye göre; Didim’de Kültür Sanat Atölyesi önünde unutulan şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli valizin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alırken, vatandaşları da alandan uzaklaştırdı.

Güvenlik önleminin alınmasının ardından şüpheli paket incelemeye alınırken, valizi bırakan kişi olay yerine gelerek valizi kendisinin bıraktığını söyledi. Valiz yeni olup bir vatandaşa lazım olur alır diye bıraktığını söyleyen vatandaşın sözlerinin ardından Polis güvenlik koridorunu kaldırdı ve boş valiz alınarak çöpe atıldı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı olayda valizin boş çıkmasıyla yüreklere su serpildi.



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