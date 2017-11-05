Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
banner468

Lastik fabrikasında yangın

Halkalı’da lastik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü

Lastik fabrikasında yangın

Halkalı’da lastik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü

05 Kasım 2017 Pazar 09:12
Lastik fabrikasında yangın
banner404

YANGIN, saat 03:00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarım Burgaz Caddesi üzerinde bulunan lastik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına Küçükçekmece itfaiye ekiplerinin yanı sıra Başakşehir ve İkitelli’den gelen destek ekipleri de müdahale etti. Geniş alana yayılan yangında ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Alevler, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan olay yerine gelen bazı vatandaşların yangını meraklı gözlerle izlediği görüldü.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HalkalıLastik FabrikasıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabaha karşı feci kaza: 3 ölü, 17 yaralı
Sabaha karşı feci kaza: 3 ölü, 17 yaralı
Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı
Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim