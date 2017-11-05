Lastik fabrikasında yangın

YANGIN, saat 03:00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarım Burgaz Caddesi üzerinde bulunan lastik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına Küçükçekmece itfaiye ekiplerinin yanı sıra Başakşehir ve İkitelli’den gelen destek ekipleri de müdahale etti. Geniş alana yayılan yangında ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Alevler, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan olay yerine gelen bazı vatandaşların yangını meraklı gözlerle izlediği görüldü.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.