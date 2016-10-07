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Lastiğini değiştirirken canından oldu

İstanbul Tuzla’da aracının patlayan lastiğini değiştirirken kazaya meydan vermemek için telefonun ışığıyla trafiği yavaşlatmaya çalışan kişiye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Lastiğini değiştirirken canından oldu

İstanbul Tuzla’da aracının patlayan lastiğini değiştirirken kazaya meydan vermemek için telefonun ışığıyla trafiği yavaşlatmaya çalışan kişiye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

07 Ekim 2016 Cuma 09:35
Lastiğini değiştirirken canından oldu
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KAZA , geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Tuzla D-100 karayolu, yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası 32 yaşındaki Bahtiyar Demir, aracının tekeri patlayınca aracı emniyet şeridine çekti. Olay yerine gelen tamirci lastiği değiştirirken Demir de emniyet amacıyla aracının arkasına duba dizdi. Bunun yeterli olmayacağını düşünerek bu kez uyarı mahiyetinde elindeki telefonun flaşını açarak sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı. Bu sırada emniyet şeridine giren bir otomobil, hızla Demir'e çarptı. Demir çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya uçarak zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in eşinin hamile olduğu öğrenildi.
TRAFİĞİ YAVAŞLATMA ÇABASINDAYKEN, CANINDAN OLDU
Acılı baba Muammer Demir kaza gününü anlatarak, "Sabah 05.30'da beni aradı, arabasının lastiğinin patladığını ve yolda kaldıklarını anlattı. Ben de yardımcı oldum, lastikçi buldum. Lastikçi lastiği yapmaya çalışırken Bahtiyar da dubalarla yolu emniyete almış. Başka kazalara meydan vermemek için telefonun flaşını açarak arabanın 100 metre kadar arkasından yolu yavaşlatma amacıyla kendisini feda etmiştir. Başka insanların canının yanmaması için orada yolu yavaşlatma çabasındayken bir tane araç uyudum bahanesiyle ben inanmıyorum onun uyuduğuna, uyusaydı ya öndeki araçlara ya da bariyere çarpardı. Makas atarak emniyet şeridinden giderken bizim çocuğumuza vurup, çocuğu 18 metre fırlatmıştır. Çocuk yere düşerken ensesi bariyere gelmesi sonucuyla ağır şekilde yaralanmıştır. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı vefat etti" dedi.
"OĞLUMA ÇARPAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI"
Demir, "Biz daha köye gitmeden, daha cenazemizi defnetmeden bu vuran şahıs H.T adlı kişi serbest bırakılıyor. Sonuna kadar da gideceğim. Emniyet şeridine bu şekilde giren insanlara bir daha ehliyet verilmesin" diye konuştu.
Anne Nazmiye Demir ise geride 3 çocuğun kaldığını belirterek, "Bana 3 tane yetim bıraktı gitti. Ben o yetimleri ne yapacağım, nasıl büyüteceğim. Ben onları Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan feci kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Demir'in elindeki telefonun ışığını yakarak araçlara uyarıda bulunduğu görülüyor. Bu sırada hızla gelen bir otomobil, talihsiz adama çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya yükselen Demir, daha sonra ise yere çakılıyor.
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