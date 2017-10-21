Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
banner468

Laf atma kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Konya’da iki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Laf atma kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Konya’da iki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:14
Laf atma kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
banner404

OLAY,10.30 sıralarında Merkez Karatay İlçesi Mengene Mahallesi Kadımanyas Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaatta işçi olarak çalışan Tekin K. ile Suriye uyruklu Abdurrahman El M. henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya çıktı. Tekin K. inşaattan inerek Abdurrahan El M. yanına gitti. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Tekin K. Abdurrahman El M.'yı hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine Abdurrahman El M. yanında bulunan bıçak ile Tekin K.’yi boğazından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıyı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı Tekin K.’yı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı Tekin K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Abdurrahman El M. sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu şüpheli Abdurrahman El M. sağlık raporu ve aldığı hafif darbelerin pansumanının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
2 YaralıKaratayKavgaKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarını 20-100 TL arası kiraya veren ailelere şafak baskını!
Çocuklarını 20-100 TL arası kiraya veren ailelere şafak baskını!
Ünlü tatil beldesi için ürküten uyarı: Mühendislik hatası var, acil önlem alınmalı
Ünlü tatil beldesi için ürküten uyarı: Mühendislik hatası var, acil önlem alınmalı
ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı
ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim