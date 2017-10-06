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KYK yurdunda yangın!

Hakkari'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KYK yurdunda yangın!

Hakkari'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

06 Ekim 2017 Cuma 20:57
KYK yurdunda yangın!
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ALINAN bilgiye göre, Merzan Mahallesi'nde KYK'ya ait yurdun çatı  katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına toplumsal olaylara  müdahale aracı (TOMA) da destek verdi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
 
Yangında dumandan etkilenen 4 öğrenci ambulanslarla Hakkari Devlet  Hastanesine kaldırıldı.
 

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KYK Yurdu
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