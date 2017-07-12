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KYK öğrencilerinden vefa

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Samsun Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler 15 Temmuz Şehidi Muhammet Ali Aksu’nun mezarını ziyaret ederek dua okudu

KYK öğrencilerinden vefa

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Samsun Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler 15 Temmuz Şehidi Muhammet Ali Aksu’nun mezarını ziyaret ederek dua okudu

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
KYK öğrencilerinden vefa
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SAMSUN KYK Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Alaçam KYK Müdürü Selim Erdoğan ile birlikte olimpiyatlarda görevli 50'ye yakın Samsun KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci, 15 Temmuz’da İstanbul Esenler'de şehit olan Muhammet Ali Aksu’nu mezarını ziyaret etti. Burada İsmail Hakkı Kasapoğlu, Selim Erdoğan, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencileri Nijaryalı Ebadullah Rahmani ve Hasan Kuruma tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Daha sonra şehidin baba ocağına geçildi. Muhammet Ali Aksu’nun annesi Ezine Aksu'nun elini öperek taziyelerde bulunan öğrenciler, ona Türk bayrağı hediye etti. Taziye sonrası evin önünde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

“Milletin iradesi FETÖ'nün hain tezgahını darmadağın etti”

Samsun Kredi ve Yurtlar Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “15 Temmuz gecesi ülkeyi bir kaos ortamına sürüklemek, milletin egemenliğini elinden almak ve iradesini gasp etmek için kalkışılan hain darbe teşebbüsünün, canını millet için feda, bedenini de siper eden şehitler ve gaziler sayesinde bertaraf edildi. Milletin iradesi FETÖ'nün hain tezgahını darmadağın etti” dedi.
Darbe teşebbüsünde gençliğin üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğini ve bu ülkenin geleceğini hayatı pahasına müdafaa ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Uğruna ne yapsak az, ne desek eksik olacak kahramanlarımız için düzenlediğimiz bu program gençliğimizin 15 Temmuz şehitlerine bir saygı duruşu olacaktır. Bu ruha ve bu ruhu şehitlerimizle birlikte var eden gençlere inancım tamdır” şeklinde konuştu. 

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Son Güncelleme: 12.07.2017 16:10
Anahtar Kelimeler:
Kredi Ve Yurtlar KurumuSamsun Öğrenci Yurdu
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