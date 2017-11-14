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KYK il müdürü ve yurt müdürü görevden alındı

Öğrencilerden bazıları, gece saatlerinde odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin, kendilerini uyandırıp, 'Sıra sizde', `Öleceksiniz´ yazılı notlar bıraktığını ileri sürerek, fenalaşmıştı

KYK il müdürü ve yurt müdürü görevden alındı

Öğrencilerden bazıları, gece saatlerinde odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin, kendilerini uyandırıp, 'Sıra sizde', `Öleceksiniz´ yazılı notlar bıraktığını ileri sürerek, fenalaşmıştı

14 Kasım 2017 Salı 14:18
KYK il müdürü ve yurt müdürü görevden alındı
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KARAMAN'DAKİ Nefise Sultan Kız Yurdu'nda, öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayın ardından yurt müdürü Hüseyin Paylan ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Enver Yazıbaşı, görevlerinden alındı.
DHA'nın haberine göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 10 katlı ve 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, 5 Kasım'da, gece saatlerinde odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin, kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini ve 'Sıra sizde', `Öleceksiniz´ yazılı notlar bıraktığını ileri sürerek, fenalaşmıştı. Bunu duyan diğer öğrencilerden de korkup, sinir krizi geçirenler olmuştu. Olayın ardından 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edilmişti. Öğrenciler, yurtta kendilerinin korkmasına neden olan siyah giyimli kişiyi 'Halka' adlı korku ve gerilim filmindeki 'Samara' karakterine benzetmişti. Olay sonrası çoğu öğrenci, yurdu terk ederken, bazı öğrenciler de yurttan kayıtlarını sildirmişti. Cumhuriyet savcılığınca açılan soruşturma kapsamında, olayı 3 öğrencinin 'şaka' yapmak için gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu öğrencilere daha sonra başka öğrencilerin de eşlik ettiği ileri sürüldü. Polis, diğer öğrencilerin kimliğini belirlemek için çalışma yürütürken, 3 öğrenci de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü de 3 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Öğrencilerin tedirginliği sürerken, polisin, yurt binasının içinde ve dışında 24 saatlik nöbetinin de devam ettiği öğrenildi
 
KYK VE YURT MÜDÜRLERİ, GÖREVDEN ALINDI  
Olay günü basın mensuplarına tepki gösteren KYK İl Müdürü Enver Yazıbaşı ile Nefise Sultan Kız Yurdu Müdürü Hüseyin Paylan, görevden alındı. Yazıbaşı'nın yerine Yakup Koçak, Paylan'ın yerine de Fatma Albayrak'ın vekalet ettiği öğrenildi.  

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar KurumuKYK
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