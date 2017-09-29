Kuzey Irak sınırında çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalı sınır noktasında bir grup terörist ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada açılan ilk ateşte 1'i ağır 4 asker yaralanırken, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeden helikopterle alınan yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Piyade Uzman Çavuş Yahya Car yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Diğer askerlerin tedavilerinin Şırnak Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yahya Car'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.