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'Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Bsayan bölgelerine hava harekatı düzenlendi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Bsayan bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

'Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Bsayan bölgelerine hava harekatı düzenlendi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Bsayan bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:05
'Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Bsayan bölgelerine hava harekatı düzenlendi'
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TSK'DAN yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak," 24 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.
Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.  

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Türk Silahlı KuvvetleriKuzey IrakZapAvaşin-BsayanHava HarekatıTSK
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