'Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi'

TSK'DAN yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak,"01 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap bölgesi nde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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