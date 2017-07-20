Kuzenler arasında arazi kavgası: 10 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükerikli köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aynı aileden iki grup arasında tartışa çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada 2’si kadın 10 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar köye çağrılan ambulanslarla İskilip ve Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan yaralıların amca çocukları olduğu öğrenildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giden Uğurludağ Kaymakam Vekili Bahadır Güneş’te olay hakkında bilgi aldı.

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