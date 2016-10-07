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Kuyuya düşen yavru domuz güçlükle kurtarıldı

Çanakkkale'nin Bayramiç ilçesinde, 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu, imam Metin Ar, köylüler ve belediye zabıta ekipleri tarafından güçlükle kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı

Kuyuya düşen yavru domuz güçlükle kurtarıldı

Çanakkkale'nin Bayramiç ilçesinde, 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu, imam Metin Ar, köylüler ve belediye zabıta ekipleri tarafından güçlükle kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı

07 Ekim 2016 Cuma 09:52
Kuyuya düşen yavru domuz güçlükle kurtarıldı
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BAYRAMİÇ'in Kazdağları eteklerindeki Serhat Köyü Camisi imamı Metin Ar, bir elma bahçesindeki boş bir su kuyusuna düyerek mahsur kalmış yavru bir domuz olduğunu farketti. Ar, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bahçedeki su kuyusuna düşen yaban domuzunu, önce kendisi kurtarmak istedi. Ancak, domuzun saldırması üzerine zor anlar yaşayan Ar, köylülerden ve zabıta ekiplerinden yardım istedi. Yardım gelmesinin ardından bir merdiven ile 5 metre derinliğindeki kuyuya inen imam Ar, güçlükle de olsa elindeki iple domuzu bel kısmında bağlamayı başardı. Ardından köylüler ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla yukarı çekilen yavru domuz, kurtarıldı. Düştüğü kuyudan kurtulmak isterken bitkin düşen yavru domuz, Kazdağları'ndaki doğal ortamına bırakıldı.
İmam Ar, kuyuya düşen domuzu kurtarmanın sevincini yaşadığını belirtip, "Ne de olsa oda bir can taşıyor" dedi.
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