Kuyuya düşen 37 koyun kurtarıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Börgenek köyü yakınlarında Mehmet Karababa’ya ait koyunlar, iddiaya göre bir işletmeye ait köpekler tarafından saldırıya uğradı. Korkudan sağa sola kaçan koyunlardan 38 tanesi, olay yeri yakınlarında bulunan ve üzeri açık olan 4 metre derinliğindeki eski arıtma kuyusuna düştü. Kuyu dışında kalan 3 koyun ise köpeklerin ısırması sonucu yaralandı, 1 koyun da parçalanarak telef oldu.
Bir süre sonra olayı fark eden Mehmet Karababa durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunurken, kuyu içerisine düşen 38 hayvanın kurtarılabilmesi için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 38 koyundan 37’si sağ olarak kuyudan çıkarılırken, suda boğularak telef olan 1 koyunun leşi de itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.