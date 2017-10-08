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Kuyuya düşen 37 koyun kurtarıldı

Adıyaman’da köpekler tarafından kovalanınca kuyuya düşen 38 koyundan biri telef olurken, geriye kalan koyunlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı

Kuyuya düşen 37 koyun kurtarıldı

Adıyaman’da köpekler tarafından kovalanınca kuyuya düşen 38 koyundan biri telef olurken, geriye kalan koyunlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı

08 Ekim 2017 Pazar 14:19
Kuyuya düşen 37 koyun kurtarıldı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Börgenek köyü yakınlarında Mehmet Karababa’ya ait koyunlar, iddiaya göre bir işletmeye ait köpekler tarafından saldırıya uğradı. Korkudan sağa sola kaçan koyunlardan 38 tanesi, olay yeri yakınlarında bulunan ve üzeri açık olan 4 metre derinliğindeki eski arıtma kuyusuna düştü. Kuyu dışında kalan 3 koyun ise köpeklerin ısırması sonucu yaralandı, 1 koyun da parçalanarak telef oldu.
Bir süre sonra olayı fark eden Mehmet Karababa durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunurken, kuyu içerisine düşen 38 hayvanın kurtarılabilmesi için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 38 koyundan 37’si sağ olarak kuyudan çıkarılırken, suda boğularak telef olan 1 koyunun leşi de itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKoyunMehmet Karababa
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