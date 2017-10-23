Kuyumcuya silahlı saldırı

ALINAN bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Kızılay Caddesi ’nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Mehmet Kaya 34 JC 2336 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırı sına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Mehmet K. çevredekilerin yardımıyla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet K.’nın durumunun ağır olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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