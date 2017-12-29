Kuyumcu soygunu! Ölü ve yaralılar var

ALINAN bilgiye göre, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.
Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı.
Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralanırken bir soyguncu hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.
Soygun sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan kuyumcu da hayatını kaybetti.
Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncu yakalamak için ise çalışma başlatıldı.
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