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Kuyuda kurtama operasyonu

Elazığ'da, 70 yaşındaki Mehmet Ercan, temizlik yapmak istediği sırada düştüğü 12 metre derinliğindeki kuyudan beline bağlanan iple çıkarıldı

Kuyuda kurtama operasyonu

Elazığ'da, 70 yaşındaki Mehmet Ercan, temizlik yapmak istediği sırada düştüğü 12 metre derinliğindeki kuyudan beline bağlanan iple çıkarıldı

08 Ekim 2017 Pazar 18:55
Kuyuda kurtama operasyonu
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MERKEZE bağlı Poyraz köyü Güllük mevkisindeki evinin bahçesinde  bulunan 12 metre derinliğindeki su kuyusunda temizlik yapmak isteyen Mehmet Ercan  (70), dengesini kaybederek kuyuya düştü.
 
Mehmet Ercan, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve  UMKE ekipleri tarafından 45 dakika süren çalışma sonucu, sarkıtılan halat  sistemine bağlanarak kuyudan çıkarıldı.
 
Ercan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk  müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
 
 

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