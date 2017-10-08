Kuyuda kurtama operasyonu

MERKEZE bağlı Poyraz köyü Güllük mevkisindeki evinin bahçesinde bulunan 12 metre derinliğindeki su kuyu sunda temizlik yapmak isteyen Mehmet Ercan (70), dengesini kaybederek kuyuya düştü. Mehmet Ercan, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 45 dakika süren çalışma sonucu, sarkıtılan halat sistemine bağlanarak kuyudan çıkarıldı. Ercan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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