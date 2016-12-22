Kuş Cenneti alevlere teslim

EDİNİLEN bilgiye göre; Kapıkargın Mahallesi Kocagöl Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına, sazlık alanın bataklık olması nedeni ile müdahale edilemedi. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana ve Kapıkargın Mahallesindeki evlere sıçramasını önlemek için yanan sazlık alanın etrafında tedbir alarak 4 arazöz ve 1 tanker ile bekliyor.

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