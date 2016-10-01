Kurtarmaktan vazgeçtiler

Yine kaçmayı başaran yavru kedi, bu kez de park halindeki Tarık Çeteler'e ait 58 DH 469 plakalı aracın motoruna gizlendi. Motor kapağı açılarak buradan da çıkarılan kedi yavrusu, bu sefer de Hami Şimşek'in 34 NN 4191 plakalı başka bir otomobilinin motor bölümüne girdi.
Şimşek'in kaputu açarak çıkardığı kedi, daha sonra 58 TL 483 plakalı otomobilin motor bölümüne gizlendi. Yavru kedinin motor bölümüne girdiği 5'inci aracın sahibine ulaşılamayınca yol yardım ekipleri ve vatandaşlar, kediyi kurtarmaktan vazgeçti ve olay yerinden ayrıldı.
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