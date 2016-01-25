Kurşunlar, otobüse isabet etti

EDİNİLEN bilgilere göre olay, saat 16.00 sularında meydana geldi. Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis Muhabere Kavşağı’nda, biri Seyrantepe istikametinden gelen diğeri de bu istikamete seyir halinde olan belediyeye ait iki toplu taşıma aracına, Sur ilçesi yönünden gelen uzun namlulu silaha ait iki kurşun isabet etti. Şoförler, panik halinde araçları park ederek yolcuları tahliye etti. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri, araç içerisinde ve etrafında çalışma yaparken, araçlara isabet eden kurşunları da balistik incelemesi yapılmak üzere merkeze götürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki aracın da camları kırıldı.

Kurşunların isabet ettiği araçların önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Hikmet Altuğ, bugün saat 16.00 civarında iki araçlarına nereden geldiği belli olmayan iki kurşun isabet ettiğini söyledi. Altuğ, “Bir aracımız Elazığ Caddesi’nden Seyrantepe yönüne seyir halindeyken ışıklarda durduğu zaman bir aracımız ise Seyrantepe’den Dağkapı’ya doğru hareket halindeyken bu tür bir saldırıya uğramış. Nedenini bilmiyoruz, nereden geldiğini bilmiyoruz, iki aracımızın da camlarında kırık var. Araçlarımızda seyahat eden yolcularımızın yaralanmaması bizi sevindirmiştir. Bunu emniyet birimlerine bildirdik, gerekli inceleme yapılıyor” dedi.