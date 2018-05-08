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Kurdukları tuzağa kendileri düşecek

Adıyaman’da aynı mahallede büyüyüp 2 yıl arayla PKK/PYD ile mücadele sırasında şehit olan kahramanların babaları: İttifak kurarak tuzak hazırlayanlara vatanı böldürmeyiz. Bize düşen Erdoğan’ı yalnız bırakmamak

Kurdukları tuzağa kendileri düşecek

Adıyaman’da aynı mahallede büyüyüp 2 yıl arayla PKK/PYD ile mücadele sırasında şehit olan kahramanların babaları: İttifak kurarak tuzak hazırlayanlara vatanı böldürmeyiz. Bize düşen Erdoğan’ı yalnız bırakmamak

08 Mayıs 2018 Salı 10:01
Kurdukları tuzağa kendileri düşecek
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ADIYAMAN'da aynı mahallede büyüyüp, uzman çavuş olan ve terörle mücadele ederken 2 yıl arayla şehit düşen iki kahraman Enes Sarıaslan ve Selçuk Dost'un gururlu babaları konuştu: Evlatlarımız vatan, bayrak uğruna şehit oldu. Bize düşen görev yiğitlerimizin arkasında olmak, başkomutanımız Erdoğan'ı verdiği mücadelede yalnız bırakmamak. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. İttifak kuranlar, tuzaklar hazırlayanlar kendileri bu tuzağa düşecekler. İttifak kuranlar 15 Temmuz'da bu ülkenin başında olsalardı uçağa bindikleri gibi kaçarlardı...

'HAİNLERE İNAT DİK DURACAĞIZ'

İki şehidin babaları İmam Sarıaslan ve Mehmet Dost, gurur duydukları oğullarının Sulvarlı Mahallesi'ndeki mezarlarını birlikte ziyaret etti. İki baba, şehit oğulları için dua ederek birbirlerini teselli etti. "Yiğitlerimiz mahalle arkadaşlarıydı. Şimdi de cennette buluştular ve peygamberimize komşu oldular. Evlatlarımız bu vatan için milletin namusu, şerefi için şehit oldu" diyen babalar hainlere inat ağlamayacaklarını ve dimdik ayakta duracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkeyi bölmek isteyen terör odaklarıyla mücadele ettiğini belirten şehit babaları, "Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu ülkede ayrımcılık kalktı. Çünkü Erdoğan bu milleti ayırmadan hizmet ediyor. Rüyalarında bile bir araya gelemeyecek olanlar vatanı umursamadan, bu milletin geleceğini düşünmeden birleştiler. Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da milletin dirilişine öncülük etti" diye konuştu.

ERDOĞAN İÇİN TEK YUMRUK...

Bölgede yapılan yol, köprü ve tünel gibi hizmetlere de değinen şehit babaları "Tünel, hastane, yolların, köprülerin tapusunu Erdoğan kendi üzerine almadı. Bu millet için yaptı. İnkâr edenlerin gözleri kördür. Tanklar, toplar, helikopterler üretmeye başlayan bir ülke haline geldik. Allah, Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. 24 Haziran'da Erdoğan için tek yumruk olacağız. İttifakçılar, tuzakçılar, 3-5'i birleşmiş. İstedikleri kadar ittifak yapıp, tuzak kursunlar bunu başaramayacaklar. Terör grupları birleşsin. Partiler birleşsin. Biz beraber yürüyeceğiz bu yollarda kıyamete kadar" dedi.

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Adıyaman2 Yıl Arayla PKK/PYD Ile Mücadele Sırasında şehit Olan Kahramanlar
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