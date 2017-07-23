Kuran Kursu’nda cinsel istismara 25 yıl

BABASI öldükten sonra yakınları tarafından Ağrı merkezdeki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’na gönderilen 9 yaşındaki U.P., yaklaşık bir yıldır yurtta kaldığı ve 'abi' diye hitap ettiği Y.K.'nın kendisine yaptığı cinsel istismarları anlattı. Geçen yıl meydana gelen olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.K., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.



Tutuklu sanık Y.K. hakkında, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Öte yandan gelişmeleri doğrulayan yetkililer, olayın yargıya intikal etmesi nedeniyle herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.