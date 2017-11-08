Kundaklanan minibüs böyle yandı

OLAY, Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Vatandaşların araçlarını park ettiği boş bir arazide bulunan bir minibüsü iddiaya göre madde bağımlısı şahıslar ateşe vererek kaçtı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sararken çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak ekipler gelene kadar alevler minibüsün yanında bulunan iki araca daha sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede araçları söndürürken araçlar da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araçların alev alev yandığı anlar ise vatandaşların kameralarına yansıdı.

Orhan Kaya isimli vatandaş, “Büyük bir bağırışma sesi duyduk. Biz de hemen olay yerine geldik. Burada çok madde bağımlısı arkadaşlar oluyor. Bu hurda araçları getiriyorlar buraya sonra kimse ilgilenmiyor her tarafa bilgi vermemize rağmen. Gece burası çok tenha kimse dışarı çıkamıyor çok zor durumdayız sonuçta gördüğünüz şekilde bu oldu” diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından polis ekipleri de araçlar da inceleme yaparak yangını çıkaran kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.