Kumar operasyonu, 112 gözaltı

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan özel bir ekip, Hoşnudiye ve İstiklal Mahalleleri nde bulunan 2 adresi takibe aldı. Esnaf derneği olarak faaliyet gösteren mekanlara operasyon yapıldı. Kumar oynayan 110 kişi ile 2 dernek yöneticisinin gözaltına alındığı operasyonda kumar malzemeleri ele geçirildi. Kumar oynayan 110 kişi 227'şer liralık cezanın kesilmesinin ardından serbest bırakılırken, dernek yöneticisi 2 kişinin gözaltısı devam ediyor.

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