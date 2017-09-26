Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.016
DOLAR
3.5356
STERLİN
4.7498
EURO
4.1699
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Kumar operasyonu, 112 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri düzenledikleri kumar operasyonu sonucu 112 kişi gözaltına aldı

Kumar operasyonu, 112 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri düzenledikleri kumar operasyonu sonucu 112 kişi gözaltına aldı

26 Eylül 2017 Salı 13:57
Kumar operasyonu, 112 gözaltı
banner404

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan özel bir ekip, Hoşnudiye ve İstiklal Mahallelerinde bulunan 2 adresi takibe aldı. Esnaf derneği olarak faaliyet gösteren mekanlara operasyon yapıldı. Kumar oynayan 110 kişi ile 2 dernek yöneticisinin gözaltına alındığı operasyonda kumar malzemeleri ele geçirildi. Kumar oynayan 110 kişi 227'şer liralık cezanın kesilmesinin ardından serbest bırakılırken, dernek yöneticisi 2 kişinin gözaltısı devam ediyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KumarOperasyonEskişehirHoşnudiyeİstiklal Mahalleleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaca asılıp, ölüme terk edilmiş halde bulundu!
Ağaca asılıp, ölüme terk edilmiş halde bulundu!
Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu
Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu
Göksel Gümüşdağ’dan İBB başkanlığına ilişkin açıklama
Göksel Gümüşdağ’dan İBB başkanlığına ilişkin açıklama

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim