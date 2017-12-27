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Küle dönen fabrikada 2 milyonluk zarar var

Samsun'da çıkan yangında küle dönen kereste fabrikasında 2 milyon liralık zarar olduğu bildirildi

Küle dönen fabrikada 2 milyonluk zarar var

Samsun'da çıkan yangında küle dönen kereste fabrikasında 2 milyon liralık zarar olduğu bildirildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:55
Küle dönen fabrikada 2 milyonluk zarar var
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SAMSUN'UN Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında saat 04.30'da çıkan yangında, fabrika alevlere teslim oldu. Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ancak fabrika kül olmaktan kurtarılamadı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, küle dönen fabrikada incelemelerde bulundu ve fabrikanın sahibi Zafer Özata’dan bilgi aldı. İncelemeler sonrasında açıklamalar yapan Başkan Yılmaz, “Allah cana bir şey getirmesin. Arkadaşımız Zafer Beyin palet atölyesinde bu gece sabaha karşı bir yangın çıktı. Muhtemelen elektrik kontağından ya da kısa devreden yangın çıkmış olabilir. Maddi zarar meydana geldi ama herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi kendisine ilettim. Allah böyle kazaları göstermesin. Şehrimize ve arkadaşımıza geçmiş olsun” dedi.

“2 milyon TL’lik zarar meydana geldi”
Fabrikasında büyük maddi zarar olduğunu söyleyen Zafer Özata, “Yangının nedeni şu anda net değil. Elektrikten kaynaklanan bir yangın olduğunu zannediyoruz. Saat 04.30 gibi başlayan yangın sabah saatlerinde söndürüldü. Bizim fabrikamızın alanı 3 bin metrekare. Yaklaşık 2 bin metrekaresi yandı. Bütün makinelerimiz ve stoklarımızın olduğu bölüm tamamen yandı. 15 makinem tamamen kül oldu. 2 milyon civarında bir zarara uğradım. Takdiri ilahi” diye konuştu.
Küle dönen fabrikada incelemeler devam ediyor. 

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SamsunFabrikaZarar
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