Külçe altın ve para dolandırıcısı: 'Bende vicdan ne gezer'

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, 8 Kasım'da Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendini polis olarak tanıtan Emin A. (20), Günay D.'yi (79) arayıp, "FETÖ'ye üye bir terörist ölü olarak bulundu üzerinde sizin kimliğiniz çıktı. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Biz sizi bu olaydan kurtarmak için mücadele edip çok gizli bir soruşturma yürütüyoruz. Ancak soruşturmanın devam etmesi için evinizde ne kadar altın ve para varsa vermeniz lazım" dedi.

Bunun üzerine yaşlı kadın evinde bulunan yarım kilo külçe altın, 6 bin lira para ve bin dolar olduğunu söyledi.

Telefon görüşmesinin ardından, yaşlı kadının evine giden zanlı, parmak izi bırakmamak için zile kıyafetini geçirdiği eliyle dokunup kapıyı da böyle açtı. Güvenlik kamerasını görünce de, elindeki dövmesini gizledi. Günay D., poşet içine koyduğu altın ve paraları, polis sandığı Emin A.'ya kapıda verdi. Emin A. altın ve paraları alıp apartmandan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

Daha sonra Emin A., 65 yaşındaki Ömer T.'yi aynı yöntemle arayıp bu kez kuyumcuda soygun olduğunu, para ve altın çalındığını paraların seri numarasının incelenmesi gerektiğini söyledi. Bankada 80 bin lirasının olduğunu söyleyen Ömer T., dolandırıcısı ile Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda buluştu. Uzaktan yaşlı adamı izleyen dolandırıcı, poşet içindeki paraları ağacın dibine bırakmasını söyledi. Parayı bırakan adam daha sonra evinin yolunu tuttu. Zanlı ise parayı alıp kayıplara karıştı.

60 yaşındaki Belgin G.'yi de arayan Emin A., yaşlı kadının 2 bileziği ve 13 bin lira parasının olduğunu öğrendi. Belgin G., evine gelen zanlıya paraları vermek istemeyerek, "Paraları burada inceleyin, eğer emniyete götürecekseniz ben de sizinle geleceğim" dedi.

Bunun üzerine Emin A., "Benim iyi niyetimden faydalanma, paraları vermezseniz evinizi didik didik ederim" dedikten sonra para ve altınları almadan ayrıldı.

Şikayet üzerine mağdurların ifadesini alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Olayların meydana geldiği 50 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen uzman polisler, dolandırıcının kimliğini ve adresini tespit etti. Emin A., şafak vakti yapılan operasyonda dedesinin evinde yakalandı.

"Bende vicdan ne gezer"

Sağlık kontrolüne götürülen Emin A., gazetecilere, "Özenme çocuk ortam bozuk. Mahpushane gelsin deli sevdam. Babalar olmuş kurabiye, ne babalar gördük güle güle öldük. Memlekette baba benim" dedi. Basın mensuplarının "Neden yaşlı kadını dolandırdın vicdanın sızlamadı mı" diye sorması üzerine de zanlı, "Ben kimseyi dolandırmadım, onlar bana dolandı. Benim alakam yok, varsa cezamız yatarız. Bende vicdan ne gezer, ben aileme acımıyorum, kendime bile acımıyorum onlara mı acıyacağım. Fark ederse kahrolayım, giderim tek ayak üzerinde o cezaları yatarım" dedi.

Emin A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.