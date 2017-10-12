Küçük Berat, yaşam mücadelesini kaybetti

KAZA, geçtiğimiz hafta sonu Karabük-Eskipazar D-755 karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul’da görev yapan Doktor Yunus Y. yönetimindeki 34 VS 0184 plakalı otomobil, Karabük’e giderken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Berat Hamleci’ye çarpmış, çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralanmıştı. Kaza yapan doktor sürücünün ilk müdahalesini yaparak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berat Hamleci daha sonra Zonguldak’a sevk edilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Berat’ın yaşam mücadelesi 5 gün sürdü.
Hayatını kaybeden 8 yaşındaki Berat Hamleci’nin cenazesi Zonguldak’tan getirilerek, akşam namazından sonra Cumayanı köyü Armağan Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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