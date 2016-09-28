Kuaförde çalışan eşine uyuşturucu verip...

GAZİANTEP'İN Şahinbey ilçesinde bir kuaförde çalışan Bilal Kör, işe gittikten sonra evine gelen ve eşi Hatice Kör'e uyuşturucu vererek, zorla birlikte olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ferit Peksoy'u (35) av tüfeği ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Peksoy hayatını kaybetti, Bilal Kör ise eşini de yanına alıp kaçtı. Polis, katil zanlısı ile eşininAdana'da olduğunu tespit etti. Durum Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Otogarda önlem alan ekipler yaptıkları çalışma sonucunda eşkali verilen karı-kocanın bir taksiye binerek ayrıldığını belirledi. Ekipler Bilal Kör ve eşini Meydan Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Arkadaşı Ferit Peksoy'u öldürdüğünü itiraf eden Bilal Kör ve eşi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gaziantep'e götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.