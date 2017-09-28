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Kritik ziyaret başladı! Putin'in uçağı Ankara'ya indi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi

Kritik ziyaret başladı! Putin'in uçağı Ankara'ya indi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi

28 Eylül 2017 Perşembe 17:36
Kritik ziyaret başladı! Putin'in uçağı Ankara'ya indi
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RESMİ temaslar için  Türkiye'ye gelen  Putin,  Ankara'da törenle karşılandı.  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Dünya Enerji Kongresi için 10 Ekim 2016'da  İstanbul'a gelen Rus lider, bugünkü ziyaretinde Erdoğan'la bölgedeki krizler ve gelişmelerle ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamaya göre  Putin ve Erdoğan, ikili ilişkilere değinecek,  Suriye ve  Irak başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

'GÖRÜŞMENİN PRAGMATİK AMAÇLARI VAR'

Kremlin Sözcüsü  Dmitriy Peskov, "Bu görüşmenin tamamen pragmatik amaçları var. Nitekim  Rusya ve  Türkiye, hem ekonomik hem askeri ve teknik hem kültürel alanda yakın işbirliği içerisinde olan ve mega projeler hayata geçirmekte olan iki ülke" demişti.

S-400'LER DE GÜNDEMDE OLACAK

Erdoğan'ın sözleşme imzalandığını ve kapora yatırıldığını açıkladı S-400 füze savunma sistemleri de bugünkü görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri  Jens Stoltenberg,  Türkiye'nin  Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldıktan sonra  Fransa ve  İtalya'dan da benzer sistemleri satın almak üzere görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Stoltenberg,  Türkiye'nin S-400 kararı almadan önce NATO'ya danışmadığını söylemişti.

'KİMSENİN TÜRKİYE VE RUSYA'YI S-400'LER NEDENİYLE ELEŞTİRMEYE HAKKI YOK'

Peskov,  Türkiye'nin  Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararı vermesine yönelik başta NATO'dan olmak üzere gelen eleştirilere "Kimsenin uluslararası hukuka uygun bir anlaşma bizi eleştirmeye hakkı yok" yanıtı verdi.

'SURİYE, PUTİN'İN ZİYARETİNDE KONUŞULACAK KONULARIN BAŞINDA'

Suriye konusunun bugünkü zirvenin öncelikli konularından biri olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada  Suriye her zaman temel bir başlıktır. Çünkü geçen yıl Halep'ten bu yana  Astana süreci ile  Rusya'yla beraber  Suriye'de önemli bir mesafe kat edildi. Teröristle mücadele ediyorum diye sivillerin olduğu yerleri vurmak olmaz. Bunun da garantörü  Rusya'dır ve burada büyük başarılar mesafeler kat ettik.  Suriye masada birinci sırada olacak. Bu referandum zamanlaması bakımından  Putin'in ziyaretinde de konuşulacak konuların başında."

'SİYASİ ÇÖZÜM ADIMI ATILMAZSA, RİSK ARTAR'

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etmişti:

" Astana sürecinden bir rahatsızlığı var. Biz de diyoruz ki  Astana önemli bir platform oldu. Siyasi çözümün platformu  Cenevre'dir.  İdlib bölgesinde yine  ABD ve  Rusya'nın bir mutabakatı var. Bizim de tavsiyemiz şudur. Gelişi güzel bombalamayın, sivil halkı etkileyecek göç dalgasına sebebiyet verecek bombalamalar yapmayın bir Halep daha olmasın yapılacaksa birlikte ve nokta atışı yapalım terör noktalarını bombalayalım dedik."

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