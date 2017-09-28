Kritik ziyaret başladı! Putin'in uçağı Ankara'ya indi

RESMİ temaslar için Türkiye'ye gelen Putin, Ankara'da törenle karşılandı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Dünya Enerji Kongresi için 10 Ekim 2016'da İstanbul'a gelen Rus lider, bugünkü ziyaretinde Erdoğan'la bölgedeki krizler ve gelişmelerle ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, ikili ilişkilere değinecek, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

'GÖRÜŞMENİN PRAGMATİK AMAÇLARI VAR'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu görüşmenin tamamen pragmatik amaçları var. Nitekim Rusya ve Türkiye, hem ekonomik hem askeri ve teknik hem kültürel alanda yakın işbirliği içerisinde olan ve mega projeler hayata geçirmekte olan iki ülke" demişti.

S-400'LER DE GÜNDEMDE OLACAK

Erdoğan'ın sözleşme imzalandığını ve kapora yatırıldığını açıkladı S-400 füze savunma sistemleri de bugünkü görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldıktan sonra Fransa ve İtalya'dan da benzer sistemleri satın almak üzere görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 kararı almadan önce NATO'ya danışmadığını söylemişti.

'KİMSENİN TÜRKİYE VE RUSYA'YI S-400'LER NEDENİYLE ELEŞTİRMEYE HAKKI YOK'

Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararı vermesine yönelik başta NATO'dan olmak üzere gelen eleştirilere "Kimsenin uluslararası hukuka uygun bir anlaşma bizi eleştirmeye hakkı yok" yanıtı verdi.

'SURİYE, PUTİN'İN ZİYARETİNDE KONUŞULACAK KONULARIN BAŞINDA'

Suriye konusunun bugünkü zirvenin öncelikli konularından biri olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada Suriye her zaman temel bir başlıktır. Çünkü geçen yıl Halep'ten bu yana Astana süreci ile Rusya'yla beraber Suriye'de önemli bir mesafe kat edildi. Teröristle mücadele ediyorum diye sivillerin olduğu yerleri vurmak olmaz. Bunun da garantörü Rusya'dır ve burada büyük başarılar mesafeler kat ettik. Suriye masada birinci sırada olacak. Bu referandum zamanlaması bakımından Putin'in ziyaretinde de konuşulacak konuların başında."

'SİYASİ ÇÖZÜM ADIMI ATILMAZSA, RİSK ARTAR'

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etmişti:

" Astana sürecinden bir rahatsızlığı var. Biz de diyoruz ki Astana önemli bir platform oldu. Siyasi çözümün platformu Cenevre'dir. İdlib bölgesinde yine ABD ve Rusya'nın bir mutabakatı var. Bizim de tavsiyemiz şudur. Gelişi güzel bombalamayın, sivil halkı etkileyecek göç dalgasına sebebiyet verecek bombalamalar yapmayın bir Halep daha olmasın yapılacaksa birlikte ve nokta atışı yapalım terör noktalarını bombalayalım dedik."