Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve İbadi baş başa görüştü

IKBY referandumu krizi sonrası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi. İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.
ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
Daha sonra İbadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İbadi, Erdoğan'dan sonra Başbakan Yıldırımla da görüşecek.
Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.
GÜNDEM KORSAN REFERANDUM
Ziyarette görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek. Özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili Türkiye'nin hassasiyetleri üzerinde durulacak.
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