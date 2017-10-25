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Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve İbadi baş başa görüştü

Başkente gelen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi

Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve İbadi baş başa görüştü

Başkente gelen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:25
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve İbadi baş başa görüştü
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IKBY referandumu krizi sonrası  Irak Başbakanı Haydar el-İbadi,  Ankara'ya geldi. İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı  Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Daha sonra İbadi,  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İbadi, Erdoğan'dan sonra Başbakan Yıldırımla da görüşecek.

Baş başa görüşmenin ardından  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  Irak Başbakanı İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.

GÜNDEM KORSAN REFERANDUM

Ziyarette görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey  Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek. Özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili  Türkiye'nin hassasiyetleri üzerinde durulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciAnkaraIrakRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
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