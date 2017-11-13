Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

Türk heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunurken, Rus heyetinde de Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kremlin Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu (ROSATAM) Başkanı Aleksey Lihaçev yer aldı.

Baş başa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Sayın Başkan çok kısa bir süre içerisinde sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim." diyerek başladı.

ERDOĞAN: SİYASİ, ASKERİ, EKONOMİK, TİCARİ BÜTÜN BU İLİŞKİLER HER GEÇEN GÜN ARTARAK DEVAM EDİYOR

Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişlerinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari bütün bu ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

İkili görüşmelerimiz sadece rutin olmanın ötesinde, aynı zamanda telefon diplomasimiz de aramızda ve üst düzey yöneticiler arasında da güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben bu davetinize de çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki verimli bir görüşme olacak. Buradan da Kuveyt ve Katar'a bu şekilde ayrılacağız."

PUTİN: "İLİŞKİLER ARTIK TÜMÜYLE ESKİ HALİNE DÖNDÜ"

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türkiye ile Rusya'nın, Suriye krizi dahil tüm alanlarda birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız görüşmeler, bu konuların çözümüne ilişkin olumlu bir etki yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan düşüşe işaret eden Putin, "Ancak bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 30'dan fazla arttı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyareti için teşekkür eden Putin, "Dediğiniz gibi Soçi, Türkiye'ye son derece yakın bir şehir." diyerek sözlerini tamamladı.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından baş başa görüşme, basına kapalı şekilde devam ediyor.

Erdoğan ve Putin, bu yıl 13 kez telefonda görüştü, bu ziyaretle beraber beşinci kez bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki devlet başkanlığı konutunda yapacakları bire bir görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla toplanmaları ve daha sonra da ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki 5. yüz yüze teması olan Soçi'deki bu görüşme, Suriye'de çatışmasızlığın kalıcı hâle getirilmesi için çabaların artırıldığı bir döneme denk geliyor. Zira Putin, hem Suriye içi hem de dışından çeşitli hükümet yanlısı ve muhalif grupların katılacağı bir kongre düzenlenmesini önermişti. Rus Dışişleri yetkilileri bu kongrede Suriyeli Kürtlerin de yer alması gerektiğini söylerken, Ankara buna karşı çıkıyor. Kongre dışında Putin ve Erdoğan'ın bir çatışmasızlık bölgesinin yer aldığı İdlib ile Afrin'de işbirliğini görüşmeleri de bekleniyor. Suriye'nin, Putin ve Erdoğan'ın birinci gündem maddesi olması bekleniyor. Fakat iki liderin ortak enerji projeleri, ticari ilişkiler ve S-400 hava savunma sistemi anlaşması gibi ikili ilişkileri ilgilendiren konuları ele alması planlanıyor.

Putin ve Erdoğan'ın bu yılki görüşmelerinin sonuncusu 28 Eylül'de Ankara'da gerçekleşmişti.

GÖRÜŞME 2 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.