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KPSS sanıklarına hapis ve para cezası

Soruların FETÖ tarafından sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen 2010'daki KPSS'ye ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Sanıklara ayrıca çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezası verildi

KPSS sanıklarına hapis ve para cezası

Soruların FETÖ tarafından sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen 2010'daki KPSS'ye ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Sanıklara ayrıca çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezası verildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:54
KPSS sanıklarına hapis ve para cezası
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırıldığının tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda 3 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından açılan davanın karar duruşması görüldü. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davaya tutuklu sanıklar Ali Sert ve Hasan Bülbül, tutuksuz sanık Nurgül Bülbül ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini istediler.

Mahkeme heyeti, beyanların alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Hasan Bülbül, Nurgül Bülbül ve Ali Sert'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklara hapis cezasının yanı sıra çalıştıkları sürede aldıkları maaşların iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

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FetöKPSSHapisPara Cezası
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