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Köylülere "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyen görevli için flaş karar

Silivri'de ÇED toplantısına katılan köylüleri, "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyerek azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı

Köylülere "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyen görevli için flaş karar

Silivri'de ÇED toplantısına katılan köylüleri, "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyerek azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:43
Köylülere "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyen görevli için flaş karar
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SİLİVRİ'DEKİ Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan köylüleri azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi, açığa alındı.

ÇED TOPLANTISINA KÖYLÜLER DE KATILDI

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen mahallesinde yapılması planlanan 'Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, dün Seymen Köy Kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, köylüler katıldı.

KÖYLÜLERİ, "NEREDE OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN" DİYEREK AZARLADI

Atık tesisi ile ilgili düzenlenen toplantıya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler köyde toplantı düzenledi. Toplantı düzenleyenlerin köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermeyen görevli kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Görevli köylüleri "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyerek azarlarken kahvede bulunanlar "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı. Havanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. 

"DEVLETİN MEMURU VARSA, BURADA DEVLETİ VAR EDEN HALK VAR"

Kısa süre mikrofon gerginliği görülürken başkan Işıklar, "Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Siz bir kere bu söylem biçimi ile toplantıya başlarken yanlış yaptınız. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil" dedi. Görevli mikrofonu almak isterken Başkan Işıklar izin vermeyerek köylülerle birlikte kahveden çıktı.

TWITTER'DEN AÇIKLANDI: GÖREVİNDEN ALINDI

Kahvedeki gerginlik tepkilerinin haber olarak yayınlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Avukat Veli Böke, Twitter hesabından görevlinin tutumunun kabul edilemeyeceğini ve "gereğini yapmaktan kaçınmadıklarını" söyledi. Müdür Böke, şunları yazdı:

"İstanbul'da Silivri'nin Seymen Mahallesi'nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında toplantıyı yöneten çalışanımızla bazı vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlik hepimizi derinden üzmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amacımız vatandaşımıza hizmet ve vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Buna aykırı davranan hiç bir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Bu tarz söz ve davranış içinde bulunan ve yetkisini kötü bir şekilde kullanan çalışanlarımızı o görevde tutmayız, gereği neyse onu yapmaktan kaçınmayız. İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımızı bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz olarak gereği yapılmış ve sözkonusu personel görevinden alınmıştır. Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum."

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MACİT ÖZCANÇevresel Etki DeğerlendirmeSilivriİstanbulGüncel
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