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Köylülerden korkunç iddia! Dedeler torunlar çimento oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı bir köyde, mezarlıklara çok yakın olan ve çimento fabrikaları için kum taşıyan ocağın çok sayıda mezarı da kazıp kamyonlarla götürdüğü iddiası köylüleri ayağa kaldırdı. Kum ocağına yürümek isteyen köylülere jandarma izin vermezken kadınlar çocuklarının kaybolan mezarlarını arıyor. Köylüler mezarlarının artık fabrikalarda çimentoya karıştığını iddia ederek, “Bir iki aylıkken ölen çocukların mezarlarını da arıyoruz ama bulamıyoruz. Herhalde artık çimento olmuşlardır. Götürüp çimento yapıyorlar. Yetkililer bu duruma el atsın” dedi

Köylülerden korkunç iddia! Dedeler torunlar çimento oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı bir köyde, mezarlıklara çok yakın olan ve çimento fabrikaları için kum taşıyan ocağın çok sayıda mezarı da kazıp kamyonlarla götürdüğü iddiası köylüleri ayağa kaldırdı. Kum ocağına yürümek isteyen köylülere jandarma izin vermezken kadınlar çocuklarının kaybolan mezarlarını arıyor. Köylüler mezarlarının artık fabrikalarda çimentoya karıştığını iddia ederek, “Bir iki aylıkken ölen çocukların mezarlarını da arıyoruz ama bulamıyoruz. Herhalde artık çimento olmuşlardır. Götürüp çimento yapıyorlar. Yetkililer bu duruma el atsın” dedi

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:56
Köylülerden korkunç iddia! Dedeler torunlar çimento oldu
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ÇINAR ilçesine bağlı Görece köyünde bulunan kum ocağının, etrafında çevrili olan mezarlıklara kadar girdiği ve orada bulunan mezarları da iş makineleriyle kazıp kamyonlara yükleyerek çimento malzemesi yaptığı iddiası, kadın erkek bütün köylüleri ayağa kaldırdı. Kum ocağı yakınında toplanan köylüler iş makinelerinin bulunduğu alana yürümek isteyince jandarma izin vermedi. Kimi çocuğunun kimi de yakının mezarını arayan ama bulamayan köylüler, cenazelerinin artık çimentoya karıştığını ileri sürerek, yetkililerden yardım istedi.

“MEZARLIKLARIN YARISI ÇİMENTO FABRİKASINDA İŞLENMİŞ DURUMDA”

Köy sakini Adem Özpınar, kum ocağına giden yolun da kendi tapulu tarlalarının içinden geçtiğini dile getirerek, “Ortalama bir 20 dönümlük alanda kocaman bir çukur yapılmış. Bu çukurun içine çocuklarımız düşüyor, hayvanlarımız düşüyor. Dayımın oğlu düştü 2 ay yoğun bakımda kaldı. Ocağın etrafında köylülere ait 3 tane mezarlık var. Bu mezarlıkların yarısı şuanda çimento fabrikasında işlenmiş durumda yetkililerden rica ediyoruz. Anneler gelip çocukların mezarlarını arıyor bulamıyor. Yetkililer duruma bir el atsın” diye konuştu.



KADINLAR ÇOCUKLARININ MEZARINI ARIYOR

Kendi çocuklarının da mezarlarının kazılıp götürüldüğünü iddia eden Mevlüde Özpınar ve Nejla Özpınar, halaları ve nineleri dahil bir çok yakınlarının mezarlarını bulamadıklarını söyledi. Mevlüde Özpınar, “Mezarlarımızı kazdılar, herkesin haberi var. Buradan fabrikalara çimento malzemesi taşıyorlar, mezarları arıyoruz bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu duruma izin vermeyeceklerini ifade eden Mehmet Özpınar ise sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bağımızı bahçemizi telef ettiler. Biz buna izin vermeyeceğiz. Karakol komutanımız olmasa son birkaç günde kan gövdeyi götürecekti. Bütün Türkiye'ye, meclise sesleniyorum ya bizi bir yere götürsünler ya da bunları durdursunlar.”



“METRELERCE YUKARIDAN DÜŞTÜ 2 AY KOMADA KALDI”

Fahri Özpınar, çoban olan kardeşinin ocağın açtığı çukur nedeniyle metrelerce yukarıdan düştüğünü ve 2 ay komada kaldığını aktararak, “Ayağında ve kolunda platin var ve evden çıkamıyor. Bu kum ocağı devam edecekse ya bizi başka bir köye yerleştirsinler ne olursa olsun bu kum ocağına izin vermeyeceğiz. Önlem falan hiç bir şey almıyorlar. Onlara göre burası sahipsiz bir yer. 1-2 aylıkken ölen çocukların mezarlarını da arıyoruz bulamıyoruz. Herhalde çimento olmuş. Götürüp çimento yapıyorlar” dedi. Öte yandan, kum ocağı çalışanlarının güvenlik nedeniyle iş makinelerini bırakıp kaçtığı öğrenilirken, jandarmanın uyarısından sonra köylüler olaysız bir şekilde dağıldı.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:07
Anahtar Kelimeler:
Mezarlıkçimento Fabrikası
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