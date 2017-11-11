Koruyucu aileyi, 4,5 yıl sonra gelen telefon yıktı! Suat'ı kaybettiler

BURSA'DA koruyucu aile olarak 11 aylık bebeğe 4,5 yaşına kadar bakan aile, seneler sonra gelen telefonla yıkıldı. Ailenin maddi durumunu yetersiz bulan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çocuğun bir başka aileye evlatlık olarak verildiğini söyledi.

MADDİ DURUM İYİ OLMAYINCA KORUYUCU AİLE OLDULAR

Çocukları olmayınca 23 yıl sonra evlat edinmek isteyen Sezai Çavdar (46) ile eşi Gülser Çavdar (43), yaklaşık 5 yıl önce evlatlık edinmek istedi. Evlatlık edinmek isteyen çiftin maddi durumu yeterli bulunmayınca kendilerine koruyucu ailelik teklif edildi. Bunun üzerine Çavdar çifti, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne koruyucu aile olarak başvuru yaptı. 11 aylık bir bebeğe koruyucu aile olan Çavdar çifti, Suat ismini verdikleri bebeğe 4,5 yaşına kadar baktı.

4,5 YILDIR BAKTIKLARI ÇOCUĞU BAŞKA AİLEYE VERDİLER

Ancak aile müdürlükten 4 yıl sonra gelen telefonla yıkıldı. Ailenin mali düzeyinin yetersiz olduğunu belirten kurum yetkilisi, 4.5 yaşındaki Suat'ı ekonomik durumu iyi bir başka aileye evlatlık olarak verdiklerini söyledi. Aldıkları haberle yıkıma uğrayan Çavdar çifti, yetkililere seslenerek Minik Suat'ı geri istedi.

"ÇOCUĞUNU ÖLDÜ BİL" DEDİLER

Olayın ardından İHA muhabirine konuşan Gülser Çavdar, "5 sene önce evlatlık için yazıldık ama maddiyatımız uymayınca koruyucu aile olmayı kabul ettik. 4 yıl çocuk bizde kaldı. Bir gün aniden telefon açarak 'çocuğu başka aileye evlatlık vereceğiz' dediler. Bizde o an tepki verdik ve çocuğu vermek istemedik. Orada bir bayan bize 'kendi çocuğun olup ölse ne yapardın? Sen çocuğunu öldü bil' dediler" diye konuştu.

"BENİ ANNE BİLİYORDU"

Çocuk ile aralarında kuvvetli bir bağ oluştuğunu anlatan Gülser Çavdar, "Çocuğum bana, 'anne sen süt kokuyorsun' diyordu. Beni anne biliyordu. Başka bir aileye gitmek istemezdi. Odasına giremiyorum, temizlik yapamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Oğlum geri gelsin. Allah'tan tek istediğim budur" dedi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'A ÇAĞRI

Sezai Çavdar da yetkililere seslenerek, çocuğun kendilerine geri verilmesini istedi. Çavdar, "Biz oğlumuzu evlat hasreti ile çok sevdik. Bizim her şeyimizdi. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan tüm halkımızdan destek bekliyoruz. 1 yıldır oğlumuzdan ayrıyız. Bize sürekli evlat edinmek noktasında 'çocuk öncelikli olarak size verilecek' denilmeseydi, böyle olmayacaktı. Kendi öz ailesi çıksaydı, biz yine bir şey demeyecektik. Biz evlat edinmek için dilekçelerimizi de yazmıştık. Mahkeme olacak çocuğumuzu evlat edineceğiz diye beklerken, çocuğumuzu başka aileye verdiler. Nedenini sorduğumuzda ise sadece diğer ailenin durumunun daha iyi olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.

"ODASI OLDUĞU GİBİ DURUYOR"

Çocuğun kendilerine verilmesi için dava açtıklarını da dile getiren acılı çift, "Odası olduğu gibi duruyor. Son giydiği yeleğini bile yıkamadım. Her yerde onun hatırası var. Yetkililer bize yardımcı olsun. Davanın ilk duruşması yapıldı, ikincisi de 8 Şubat tarihinde yapılacak" dedi.

Öte yandan Aile Bakanlığı yetkilileri ise ailenin çocuğun evlatlık alınabilmesi için zamanında müracat etmediğini, bu yüzden bu şekilde işlem yapıldığını ifade ettiler.