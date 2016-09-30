Korucu, silahını temizlerken kendini vurdu

ŞİRVAN İlçesi Kufra Mahallesinde yaşayan köy korucusu Cemal Bakşi, bugün sabah saatlerinde kendisine ait kalaşnikof marka uzun namlulu silahını temizlemeye çalıştığı sırada, silah ateş aldı. Yaralanan Bakşi, silah sesini duyan komşuları tarafından çağrılan ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bakşi, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

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