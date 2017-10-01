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Korsan kitap ve korsan film operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna muhalefet suçu kapsamında 15 ilçede korsan kitap ve korsan CD operasyonu düzenledi

Korsan kitap ve korsan film operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna muhalefet suçu kapsamında 15 ilçede korsan kitap ve korsan CD operasyonu düzenledi

01 Ekim 2017 Pazar 18:43
Korsan kitap ve korsan film operasyonu
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EKİPLERİN dün yaptığı operasyonda Avcılar, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Fatih, Kartal, Kadıköy, Kağıthane, Maltepe, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar, Şişli ve Zeytinburnu'nda bulunan 40 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 32 bin 21 bandrolsüz kitap, 200 kitap kapağı, 5 bin 500 kitap forması, 32 bin 550 tane CD-DVD ve 2 tane CD çoğaltma makinesi ele geçirildi. 30 kişi hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü
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