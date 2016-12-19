Korkutan yangın! 7 işyeri zarar gördü

İşyeri sahipleri ve izleyen vatandaşlar, saatler geçmesine rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan yangının gittikçe büyümesine ve suyu bittiği için müdahale edemeyen itfaiye ekiplerine tepki gösterdiler. Bursa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile alevler kontrol altına alınırken, Osmanbey caddesi, 1. Ay Sokak ve 1. Çayır sokaktaki 7 işyerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Yangının sıçrama ihtimali bulunan bitişikteki işyerleri sahipleri ve çalışanlar ise işyerlerinde bulunan malzemeleri kurtarabilmek için kendi canlarını tehlikeye attılar. Müdahale sırasında yıkılan duvar tehlike oluştururken, yangın yerine gelen işyeri sahipleri ve aileleri gözyaşlarını tutamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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