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Korkutan ev yangını

Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın sırasında evde bulunan anne ve çocuğu ise dumanı erken fark etmesi ile olaydan yara almadan kurtuldu

Korkutan ev yangını

Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın sırasında evde bulunan anne ve çocuğu ise dumanı erken fark etmesi ile olaydan yara almadan kurtuldu

26 Eylül 2017 Salı 18:39
Korkutan ev yangını
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EDİNİLEN bilgiye göre yangın, saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi, Polat Sokak üzerinde bulunan bir 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir çocuk ve annesi evde olduğu sırada nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden anne ve çocuk evde dışarıya kaçarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerine haber verildikten sonra bir vatandaşlar ise araçlarından çıkardıkları yangın tüpleri ile alevlere müdahalede bulundu. Anne çocuk yangından yara almadan kurtarılırken ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.  

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Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerYangın Sırası
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