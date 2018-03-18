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Korkunç trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin önce yayalara, ardından yol kenarında duran 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Korkunç trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin önce yayalara, ardından yol kenarında duran 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

18 Mart 2018 Pazar 21:25
Korkunç trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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KIRŞEHİR-Kırıkkale karayolu Özbağ beldesi girişinde, Abdullah Çöl  idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen  Dinçer Konak (14) ve Adem Karahan'a (54), ardından yol kenarında duran 5  otomobile çarptı.
Konak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Karahan, sürücü  Çöl ve araçtaki Ebru Gürler ile aracın çarptığı 40 EF 330 plakalı otomobilin  sürücü Emre Tuna ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine  kaldırıldı.
 
Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kırşehir
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