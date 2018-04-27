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Korkunç olay! Genç emlakçıyı görüp şoka girdi

Ankara’da ofisinde cesedi bulunan 31 yaşındaki emlakçının sır ölümü, akıllara cinayet şüphesini getirdi.

Korkunç olay! Genç emlakçıyı görüp şoka girdi

Ankara’da ofisinde cesedi bulunan 31 yaşındaki emlakçının sır ölümü, akıllara cinayet şüphesini getirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 08:17
Korkunç olay! Genç emlakçıyı görüp şoka girdi
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OLAY, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde fark edildi. Edinilen bilgilere göre, Kentkoop Mahallesi 1859. Sokak üzerinde bulunan emlak ofisini işleten 31 yaşındaki Özer Yıldırım’ın evine dönmemesinden şüphelenen ağabeyi, Yıldırım’ın ofisine geldi. Kardeşinin yerde hareketsiz kaldığını gören ağabey, durumu ilgili yerlere bildirdi. 

Kısa süre içinde adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarının yaptığı kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç emlakçının ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, ofisteki güvenlik kamerası kayıtlarını da izlemeye aldı. 

Ölüm haberini alan yakınları, emlak ofisi önüne gelerek sinir krizleri geçirdi. Sokakta fenalık geçiren acılı aile bireylerine sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı polisler, emlak ofisinde çalışma yaptı. Belediye tabibinin verdiği şüpheli ölüm raporunun ardından, Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

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