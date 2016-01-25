Korkunç olay! Evine götürüp tecavüz ediyormuş…

ÜZERİNE Abdulvahap B. (45) adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan ve 11 çocuğu mağdur ettiği iddia edilen bekâr Ramazan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapığın cep telefonundan ise yaşları küçük olan ve cinsel istismara uğrayan bazı çocuklarla yazışmaları ve şantaj içerikli mesajları çıktı. Mağdurlardan 10 yaşındaki B.A. internet kafede tanıştıkları Ramazan B.'nin kendisi gibi birçok çocuğu Play Station ve çeşitli bilgisayar oyunları oynatma bahanesiyle evine götürdüğünü anlattı. Ramazan B.'nin taciz ve tecavüz anlarını gizli kameraya kaydettiğini söyleyen B.A. "Bana o görüntüleri izletip şantaj yaptı" dedi.

(Sabah)