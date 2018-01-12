Korkunç kazadan dram çıktı! Ölenlerin kim oldukları tespit edildi

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu belirlendi.

KAZADA 3'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre, Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan Metro firmasına ait yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Silopi ve Cizre Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

IRAK'TAN KAÇAN TÜRKMENLER OLDUUĞU TESPİT EDİLDİ

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.

VALİ: ÖLENLERİN HEPSİ IRAKLI TÜRKMEN

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Silopi' deki kazada 3' ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin hepsi Iraklı türkmen" dedi.