Korkunç kaza! Minibüs TIR'ın altına girdi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şahsı kurtarırken, 110 Acil Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan şahsa ilk müdahalede bulunarak Yunus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

EDİNİLEN bilgilere göre Tepebaşı ilçesine bağlı Teknoloji bulvarında seyir halinde olan A.B. (62) yönetimindeki 26 ST 066 plakalı servis aracı, sürücünun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park etmiş bir şekilde duran TIR 'a arkadan çarptı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.