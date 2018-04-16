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Korkunç kaza! Minibüs TIR'ın altına girdi

Eskişehir'de, yolun kenarında park halinde bulunan bir TIR'a arkadan çarpan servis aracının sürücüsü ağır yaralandı

Korkunç kaza! Minibüs TIR'ın altına girdi

Eskişehir'de, yolun kenarında park halinde bulunan bir TIR'a arkadan çarpan servis aracının sürücüsü ağır yaralandı

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:41
Korkunç kaza! Minibüs TIR'ın altına girdi
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EDİNİLEN bilgilere göre Tepebaşı ilçesine bağlı Teknoloji bulvarında seyir halinde olan A.B. (62) yönetimindeki 26 ST 066 plakalı servis aracı, sürücünun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park etmiş bir şekilde duran TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan servis sürücüsü A.B., acı içerisinde kurtarılmayı bekledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şahsı kurtarırken, 110 Acil Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan şahsa ilk müdahalede bulunarak Yunus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bacaklarının kırılmış olduğu öğrenilen A.B.'nin hayati tehlikesi sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirMinibüsTır
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