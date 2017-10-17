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Korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce tıra çarptı ardından mısır tarlasına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce tıra çarptı ardından mısır tarlasına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

17 Ekim 2017 Salı 18:24
Korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine gitmekte olan İbrahim Özaslan idaresindeki 54 H 0014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, karşı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra çarptıktan sonra mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İbrahim Özaslan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan bir kişi ise ambulansla Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KazaSakaryaAkyazı
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