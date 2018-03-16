Korkunç kaza : 16 kişi ölümden döndü

GİRESUN Dereli-Şebinkarahisar Karayolu Kuzalan mevkisinde E.Ö idaresindeki 28 M 7212 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ve 15 yolcu yaralandı.
Yaralılar Dereli ve Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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