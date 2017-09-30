Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
Fil hastaları için yeni umut ışığı
Fil hastaları için yeni umut...
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut...
banner468

Korkunç infazlarda sır perdesi aralanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde gerçekleşen ve üç kişinin ölü bulunduğu olayda jandarma timleri olayın üstünden 24 saat geçmeden sır perdesi araladı

Korkunç infazlarda sır perdesi aralanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde gerçekleşen ve üç kişinin ölü bulunduğu olayda jandarma timleri olayın üstünden 24 saat geçmeden sır perdesi araladı

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:24
Korkunç infazlarda sır perdesi aralanıyor
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Bandırma ilçesi Ayyıldız Tepe Mevkii'nde bulunan Son Kurşun Anıtı yakınlarında meydana gelen ve İlhan Küçükşahin, Özgür Güven ve Sinan Demir'in silahla öldürüldüğü olayda jandarma ve emniyet birimleri yeni bulgulara ulaştı.
Olayla alakalı olarak K.Y. (28), T.A (27) ve Ş.A. (29) adlı şahıslar gözaltına alındı. K.Y. adlı şahsın olay günü maktul İlhan Küçükşahin ile iki tabanca satın almak üzere görüştüğü ve kullandığı aracın kamera kayıtlarında maktullerin kullandığı araçla birlikte hareket ettiği değerlendirilen bir araca benzer özellikte olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine K.Y. ve T.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin tabanca satın almak üzere buluştukları, aralarında tartışma çıktığı ve daha sonra ayrıldıkları bilgisi edinildi. 
Gözaltına alınan şahıslardan K.Y.'nin babasının üzerine kayıtlı ve olay günü kullandıklarını beyan ettiği 10 E 7445 plakalı aracın şoför mahallindeki paspas üzerinden temin edilen kan örneğinde yola çıkan jandarma ve polis ekipleri elde edilen paspası muhafaza altına aldı. 
Araçların olay mahalline girişlerine ve bir aracın çıkışına ilişkin de görüntülerin elde edildiği, şüphelilerin olayı gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu ve soruşturmanın Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde sürdürüldüğü açıklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAyyıldız Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç infazlarda sır perdesi aralanıyor
Korkunç infazlarda sır perdesi aralanıyor
Sokakta silahlı saldırgan dehşeti
Sokakta silahlı saldırgan dehşeti
2,5 yaşındaki Ferhat, 25 saat sonra kayalıklarda bulundu
2,5 yaşındaki Ferhat, 25 saat sonra kayalıklarda bulundu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim