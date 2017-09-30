Korkunç infazlarda sır perdesi aralanıyor

EDİNİLEN bilgilere göre, olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Bandırma ilçesi Ayyıldız Tepe Mevkii'nde bulunan Son Kurşun Anıtı yakınlarında meydana gelen ve İlhan Küçükşahin, Özgür Güven ve Sinan Demir'in silahla öldürüldüğü olayda jandarma ve emniyet birimleri yeni bulgulara ulaştı.



Olayla alakalı olarak K.Y. (28), T.A (27) ve Ş.A. (29) adlı şahıslar gözaltına alındı. K.Y. adlı şahsın olay günü maktul İlhan Küçükşahin ile iki tabanca satın almak üzere görüştüğü ve kullandığı aracın kamera kayıtlarında maktullerin kullandığı araçla birlikte hareket ettiği değerlendirilen bir araca benzer özellikte olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine K.Y. ve T.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin tabanca satın almak üzere buluştukları, aralarında tartışma çıktığı ve daha sonra ayrıldıkları bilgisi edinildi.



Gözaltına alınan şahıslardan K.Y.'nin babasının üzerine kayıtlı ve olay günü kullandıklarını beyan ettiği 10 E 7445 plakalı aracın şoför mahallindeki paspas üzerinden temin edilen kan örneğinde yola çıkan jandarma ve polis ekipleri elde edilen paspası muhafaza altına aldı.



Araçların olay mahalline girişlerine ve bir aracın çıkışına ilişkin de görüntülerin elde edildiği, şüphelilerin olayı gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu ve soruşturmanın Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde sürdürüldüğü açıklandı.