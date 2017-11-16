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Korkunç iddia: PKK, Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanacak

Suriye'de 2012 yılına kadar Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığını yürüten General Zahir Sakid, "Esad PKK'ya Türkiye'ye karşı kullanılması için önemli oranda hardal gazı verdi." dedi

Korkunç iddia: PKK, Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanacak

Suriye'de 2012 yılına kadar Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığını yürüten General Zahir Sakid, "Esad PKK'ya Türkiye'ye karşı kullanılması için önemli oranda hardal gazı verdi." dedi

16 Kasım 2017 Perşembe 07:54
Korkunç iddia: PKK, Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanacak
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SURİYE'DE 2012 yılına kadar Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığını yürüten General Zahir Sakid,  PKK'ya önemli oranda hardal gazı verildiğini iddia etti. Sahir, "Esad ve  PKK arasında  Şam'da yapılan kimyasal anlaşmasında ilk madde 'bu başlıkların  Türkiye'ye karşı kullanılması' oldu" dedi.

ESAD PKK'YA HARDAL GAZI VERDİ

2012 yılı öncesi  Suriye ordusunda Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığı görevini yürüten Zahir Sakid, terör örgütünün 31 Ağustos 2015 günü Esad rejimiyle kimyasal silah anlaşması yaptığını söyledi. Sakid, Esad rejiminin anlaşma sonrası  PKK'ya önemli oranda 'hardal gazı' verdiğini kaydetti. İç savaş sonrası Esad ordusundan ayrılan General Sakid'e göre, ucuna hardal gazı kapsülü monte edilmiş 100 adet füze şu anda PKK/PYD'nin elinde. İşte Sakid'in açıklamaları:

"Esad ve  PKK arasında  Şam'da yapılan kimyasal anlaşmasında ilk madde 'bu başlıkların  Türkiye'ye karşı kullanılması' oldu. En son teslimat ise  Deyrizor'da gerçekleşti. Örgütün elinde bulunan kimyasal mühimmat konusunda  ABD'nin de bilgisi var.  PKK'ya hardal gazı veren rejimin amaçlarından biri, zaten kabarık durumdaki kimyasal suç dosyasına yeni ortaklar bulma isteğidir. Çünkü  Birleşmiş Milletler'in elinde  Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair 32 dosya bulunuyor."

DEAŞ'A DA VERDİLER

"Esad'ın kimyasal mühimmat verdiği örgüt sadece  PKK değil. Rejim Hama ve Humus'ta DEAŞ'a da kimyasal hammadde verdi. Terör örgütü DEAŞ, bu kimyasallardan önemli bir kısmını Mare-Bab cephesinde kullandı. Oysa aynı DEAŞ,  PKK ile onca sözde savaşına rağmen bu cephelerde tek bir kimyasal saldırı gerçekleştirmedi. Aynı örgüt, Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında  TSK ve ÖSO'ya defalarca kimyasal silahlı saldırı düzenledi. Zaten rejim de bunu istiyordu."

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Anahtar Kelimeler:
PKKKİMYASAL SİLAH
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